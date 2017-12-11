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Belçikalı Sanatçının Viyolonseli İskenderunlu Luthierden

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Belçikalı Sanatçının Viyolonseli İskenderunlu Luthierden
Belçikalı sanatçı Nicolas Deletaille viyolonsel üretimi için İskenderunlu bir luthiere üretim siparişi verdi.

Belçikalı sanatçı Nicolas Deletaille viyolonsel üretimi için İskenderunlu bir luthiere üretim siparişi verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 yıldır enstrüman yapımcısı olan İsmail Kaya, Nicolas Deletaille'in önümüzdeki ay konserde kullanacağı müzik aletinin yapımı için gece gündüz çalışıyor. Belçikalı sanatçı Nicolas Deletaille'den aldığı siparişi yetiştirmek için İskenderun sanayi sitesindeki atölyesinde çalışan Lutheir İsmail Kaya, kendisiyle İskenderun'daki bir öğrencisi aracılığıyla iletişime geçtiğini belirterek, Japonya'da vereceği klasik müzik konseri için viyolonsel siparişi verdiğini belirtti. Kaya, hazırladıkları siparişi Japonya'ya göndereceklerini ancak kendilerinin de Belçikalı sanatçıyı İskenderun'a davet ederek burada konser vermesini istediklerini ifade etti. Kaya, hazırladığı enstrümanı sanatçıya burada takdim edeceğini söyledi.

Viyolonselin hazırlığını sürdüren Luthier İsmail Kaya, atölyesinde hummalı bir şekilde çalıştığını ifade ederek, "17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Belçikalı sanatçı Nicolas Deletaille'den böyle bir sipariş gelmesi beni oldukça mutlu etti. Enstrümanın yapımı için gece gündüz çalışıyorum. Birkaç gece daha sabahlarım. Ama Nicolas'ın 11 Ocak'ta İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda vereceği konsere yetiştireceğim. Nicolas davetimizi kırmadı ve bu da benim için mutluluk verici" dedi.

Luthier Kaya, Nicolas'ın öğrencisi İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Eren Kaysar'a da 10 yıl önce enstrüman yaptığını belirterek, 11 Ocak'ta ikisinin birlikte İskenderun'da konser vereceklerini sözlerine ekledi.

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