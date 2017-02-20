Beldeevleri Kadınlar Korosu Sahne Aldı

Tepebaşı Belde Evleri kadın kursiyerlerinden oluşan "Beldeevleri Kadınlar Korosu" Şef Mehmet Özel yönetiminde Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahne aldı.

Tepebaşı Belde Evleri kadın kursiyerlerinden oluşan "Beldeevleri Kadınlar Korosu" Şef Mehmet Özel yönetiminde Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahne aldı.

İki bölümden oluşan konserde koro, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Afyon, Erzincan, Yozgat, Sivas, Aydın, Aksaray yörelerinden eserler seslendirdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleşen ve büyük ilgi gören konseri Türk Halk Müziği severleri coşkuyla izledi.

Koro Şefi Mehmet Özel'e konser sonunda çiçek takdim eden Mahmudiye Belediye Başkanı Gündoğan, "Değerli misafirler keyifli bir gece idi. Cumhuriyet sayesinde özgürce eğlenebiliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına, bayrağımıza sahip çıkacağız. Sonsuza kadar yaşatacağımıza inanıyorum, inanıyoruz. Bu konseri düzenleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

Koro Şefi Özel de konser bitiminde davetlilerin isteği üzerine iki tane türkü seslendirdi.