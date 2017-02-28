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Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir “Okumak Yenilenmektir” Projesinin Tanıtımına Katıldı

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Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir “Okumak Yenilenmektir” Projesinin Tanıtımına Katıldı
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Kilis Valiliği tarafından başlatılan paydaşları arasında Kilis Belediyesinin de bulunduğu "Okumak Yenilenmektir"...

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Kilis Valiliği tarafından başlatılan paydaşları arasında Kilis Belediyesinin de bulunduğu "Okumak Yenilenmektir" projesinin tanıtımına katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen tanıtıma Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Tanıtım Kilis Musiki Cemiyeti'nin konseri ile son buldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir “Okumak Yenilenmektir” Projesinin Tanıtımına Katıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir “Okumak Yenilenmektir” Projesinin Tanıtımına Katıldı

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