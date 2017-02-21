Belediye Başkanı Akdemir’den İstanbul’a ’Evet’ Çıkarması

Referanduma sayılı günler kala Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'den önemli bir hamle geldi.

Referanduma sayılı günler kala Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'den önemli bir hamle geldi. İkameti Kale'de olup İstanbul'da oturan vatandaşların oy kullanarak ilçeyi birinciliğe taşımasını isteyen Akdemir, Kalelilerden de evet kampanyasına destek için çalışmalarını istedi.

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul'da yaşayan Kaleli vatandaşlarla bir araya geldi. İkameti Kale'de olan hemşehrilerini memlekete davet eden Başkan Akdemir, ikameti İstanbul'da olan Kalelilerin ise evet kampanyasına destek olmasını istedi.

"Referandumda destek artacak"

İstanbul'da 100 bine yakın Kaleli'nin yaşadığını söyleyen Başkan Akdemir, "Vatandaşlarımızın referandumda evet demesi için istişare yaptık. Başta STK başkanları olmak üzere herkesle tek tek görüşme fırsatımız oldu. Biliyorsunuz Kale, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 92.5'lik oy oranıyla Erdoğan'ı destekleyen ikinci ilçe. Biz bu oranın referandumda daha da artmasını bekliyoruz. Böylece Kale Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en çok destekleyen ilçe olacak" şeklinde konuştu.

"Harekete geçtik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geldikten sonra İstanbul'a gelerek, hemşehrileriyle buluşan Belediye Başkanı Akdemir, "Yaklaşık 3 gündür Kaleli hemşehrilerimizden evet konusunda cumhurbaşkanımıza destek olmalarını istedik. Sadece oy vermek değil, çevrelerindeki diğer insanları da evet demeye ikna etmenin başarıyı artıracağını anlattık. Hemşehrilerimiz, oy oranını artırmak için çalışacaklarını söylediler" açıklamalarında bulundu. Belediye başkanlarının sadece kendi ilçesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini kaydeden Başkan Akdemir, "Dernek başkanlarıyla tek tek görüştük. Hemşehrilerimizle neler yapılabilir noktasında diyalog kurduk" ifadelerini kullandı.

"Talepler hayata geçiyor"

Başkan Akdemir ayrıca, "İstanbul'daki vatandaşların köye dönüşü için proje hazırladık. Bu konuda onları bilgilendirmek ve ikna etmek için de çalıştık. Kaleli hemşehrilerimizin en önemli talebi ilçede bir merkez oluşturulması. Bütçe oluşturularak plan ve programlar hazırlandı. Şu anki ilçe merkezinde bulunan iş merkezinin bulunduğu alanda çalışma yapılacak" diye konuştu.