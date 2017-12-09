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Belediye Başkanı Çiftçi’den Çin’de Kudüs Deklaresi

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Belediye Başkanı Çiftçi’den Çin’de Kudüs Deklaresi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin delege başkanı olarak yer aldığı Türk heyeti, Çin'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin delege başkanı olarak yer aldığı Türk heyeti, Çin'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 2017 Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu toplantısında Kudüs ile ilgili önerge sundu.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin Türkiye heyeti adına delege başkanlığını yaptığı, Çin'in Zhejiang Eyaleti'nin en büyük şehri ve başkenti konumunda yer alan Hangzhou'da 5 gün süreyle devam eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 2017 Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu toplantısı sürüyor. Konseyin bugünkü buluşmasında Türk heyeti adına Başkan Nihat Çiftçi, Kudüs konusunda deklarasyonda bulundu. Kudüs'ü gündeme taşıyan Türk heyeti adına Başkan Nihat Çiftçi'nin girişimleri ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Konseyi, önergede hem fikir olduklarını beyan ettiler. "Kudüs önergesi" başlığı altında maddeler sıralayan deklarede özellikle Kudüs'ün özel statüsünün altı çizildi ve bölge geleceği açısından hiç bir şekilde tek taraflı karar alınamayacağına vurgu yapıldı.

Raporda da deklare olarak kayıtlara geçen "Kudüs Önergesinde

"Kudüs'ün uluslararası hukukça tanınan statüsü bu konudaki kararlara uygun olarak tanınmalıdır. Filistin halkının haklarının desteklenmesi ve geniş kapsamlı çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz. Teklif edilen tüm çözümlerin şehrin sakinleri arasındaki barış ve uyumu güçlendirmesi, nefret ya da bölünmeye katkıda bulunmaması gerekmektedir. Barış sürecinin korunması ve bu süreci riske atabilecek tüm adımlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu konudaki hiç bir karar tek taraflı olarak alınmamalıdır" maddelerine yer verildi.

'Kudüs'ün özel statüsü korunmalı'

Türkiye'nin Kudüs hassasiyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da net bir şekilde dile getirdiği "Kırmızı çizgimizdir" sözleri ile hatırlatan Çiftçi, değerlendirmesinde, "UCLG çatısı altında bir araya gelen yerel ve bölgesel yerel yönetimler olarak bizler, uluslararası ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesinde uluslararası hukukun geçerli olması ve çatışmalara son verilerek Kudüs'ün özel statüsünün korunması gerekliliğini vurgularız" sözlerine yer verdi.

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