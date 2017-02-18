Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın Acı Günü

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın babaannesi Hatice Çalışkan, hayatını kaybetti
Uzun zamandan beri ağır hasta olan 88 yaşındaki Hatice Çalışkan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber Çalışkan ailelerini gözyaşlarına boğdu.
Hatice Çalışkan'ın cenazesi öğle namazını müteakip Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Salim Turası, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.(MA-EFE)
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