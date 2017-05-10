  • BIST 96.194
  • Altın 140,724
  • Dolar 3,5855
  • Euro 3,8954
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Belediye Başkanı Gürkan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

» »
Belediye Başkanı Gürkan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "İslam ve Yorum" adlı uluslararası sempozyuma...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "İslam ve Yorum" adlı uluslararası sempozyuma katılmak üzere Malatya'ya gelen akademisyen ve katılımcılarla bir araya geldi.

Başkan Gürkan, "İslam ve Yorum" adlı uluslararası sempozyuma katılmak üzere Malatya'ya gelen akademisyen ve katılımcılarla Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta verilen yemekte bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Gürkan, dini istismarlara karşı diyanete, ilahiyatçılara ve milli eğitime büyük görevlerin düştüğünü belirterek, "Eğer bugün bir 15 Temmuz hadisesini yaşadıysak, burada Diyanetimizin de, fakültelerimizin de, Milli Eğitimin de dini tedrisat yapan İmam Hatiplerimizin de suçu ve günahı vardır. Bu anlamda da kendi sorumluluğumuzu ve özeleştirimizi yerine getirmemiz gerekir. Biz Din Kültürünü ve Ahlak Bilgisini başta ailemizden öğrendik. Daha sonra hocalarımızdan veya okuduğumuz kitaplardan öğrenmeye çalıştık. Aslında din çok sade açık ve berraktır. Herkesin anlayacağı şekilde de emr olunmuştur. Ama bizler dini o kadar yozlaştırıyoruz ki, anlamaktan ve anlatmaktan çok zorlanıyoruz. Bu konuya özellikle dikkat çekmemiz gerekir. Bu memlekette hocalarımız bize abdesti bozan şeyleri öğrettiler, namazı bozan şeyleri öğrettiler, orucu bozan şeyleri öğrettiler ama, imanı bozan şeyleri bir türlü öğretmediler. Hiç ağızlarına da almıyorlar. Asıl olan imanı bozan şeylerdir. Çünkü iman olmazsa ne namazın, ne orucun, ne de diğer ibadetlerin manası kalmaz. Bu noktada ilimizde tüm öğretim görevlilerinin hazır olduğu bir sempozyum düzenlenmesi Malatya için bir şanstır. Türkiye açısından da buradan çıkan sonuçların yazılı metne dönüştürülmesi de şanstır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yemeğe, Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret Karaman, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Gürkan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

Belediye Başkanı Gürkan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Başkanı Gürkan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Koyun Otlatırken Yaralı Bulunan Çoban Hayatını Kaybetti10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Turizm Alanlarına Yatırımlar Devam Ediyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Mhp Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı İlk Ziyaretini Başkan Gürkan’a Yaptı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Battalgazi Belediyesi Trafik Haftasını Kutladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:38
  • Çanakkale Emlak İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Tanıtım Günleri10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:38
  • Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:38
  • Başkonsolos Began Muhic, Başkan Işık’ı Ziyaret Etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:33
  • Silahını Temizlerken Kendini Vurdu10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:28
  • Korkuteli’de Kız Kuran Kursu’nun Temeli Atıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti