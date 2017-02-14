Belediye Başkanı Kara, Büyükelçi Zawawi’yi Ziyaret Etti

Kilis Belediyesi Hasan Kara, Kuveyt Ankara Büyükelçisi H.E Ghassan Zawawi'yi ziyaret etti.

Kilis Belediyesi Hasan Kara, Kuveyt Ankara Büyükelçisi H.E Ghassan Zawawi'yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kara, Kuveyt Ankara Büyükelçisi H.E Ghassan Zawawi'yi ziyaret ederek, kendileri ile Kuveyt fonlarından Kilis'e neler yapabileceği konuştuklarını ifade ederek, "kendileri de en kısa zamanda Kilis'e geleceklerini belirttiler ve daha önce kararlaştırılan 5 milyon dolarlık hibe anlaşması mart başında imzalanacağı müjdesini verdiler. Kendilerine ve şahısları nezdinde Kuveyt devletine teşekkür ediyorum" dedi.