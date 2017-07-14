Belediye Başkanı Kara’nın 15 Temmuz Açıklaması

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Kara, Aziz Milletin tanklara, toplara, helikopterlere ve uçaklara karşı durarak destan dolu tarihine bir sayfa daha eklediğini belirterek, " Tarihi nice zafer ve destanlarla dolu yüce milletimiz bir kez daha ecdadına ve tarihine yakışır şekilde 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainlere destansı bir şekilde gereken dersi vermiştir. Hainler topluluğunun uçak, tank ve ağır silahlarına karşı İstiklal Marşımızda ki gibi göğsünü siper ederek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla göğsünü siper etmiştir. Bir kez daha yüce Türk Milletinin asil ve kahraman duruşunu tüm dünyaya göstermiştir. Kilis halkı ve Belediye Başkanı olarak 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye de olduğu gibi Kilis'imizde de verilen mücadelenin bir parçası olmaktan daima gurur duyduk. Rabbim bir daha böyle günleri Ülkemize yaşatmasın diyor ve 15 Temmuz kahramanlık mücadelesinde Şehit olan tüm kardeşlerimize Allah dan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile yüce Türk Milletinin tüm kahraman fertlerine bir kez daha teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.