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Belediye Başkanı Kutlu Adıyaman Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

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Belediye Başkanı Kutlu Adıyaman Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Merkez Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Merkez Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Daha önce birçok okulda öğrencilerle bir araya gelip avukatlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı deneyimlerini paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, öğrenci buluşmalarına devam ediyor. Son olarak Merkez Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kutlu, keyifli geçen söyleşi sonunda öğrencilere satranç takımı ve not defteri hediye etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi öncesi Okul Müdürü Abdulkerim Işık tarafından karşılanan Başkan Kutlu, okul onur defterini imzaladı. Daha sonra okulun toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kutlu, Merkez Anadolu Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Söyleşiye Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Okul Müdürü Abdulkerim Işık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşi sonunda Merkez Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlerle Öğretmenler Odası'nda bir araya gelerek öneri ve şikayetlerini dinleyen Belediye Başkanı Kutlu, Adıyaman için yaptıkları ve projelendirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Kutlu Adıyaman Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Belediye Başkanı Kutlu Adıyaman Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Belediye Başkanı Kutlu Adıyaman Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

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