Belediye Başkanı Kutlu Vatandaşların Sorunlarıyla Bire Bir İlgileniyor

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Halk odaklı belediyeciliğe büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yoğun iş mesaisinden geriye kalan zamanlarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Makamında ağırladığı vatandaşları bire bir dinleyip, sorunlarının çözümü için elinden geleni yapmaya gayret gösteren Başkan Kutlu, insan odaklı hizmetler üretmek için halkla sık sık bir araya geldiklerini dile getirerek, "Göreve başladığımız günden bu yana tek amacımız halk odaklı çalışmalara imza atmaktı. Bunun içinde fırsat buldukça halkımızla iç içe olmaya özen gösteriyorduk. İnşallah bundan sonra onlarla daha sık bir araya geleceğiz" dedi.

Başkan Kutlu'nun halkla sürekli iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar da duyarlılığından dolayı Başkan Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ettiler.