Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Gençlerle Yürüyüşe Katıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Evler Spor Salonlarında öğrenim gören 2 bin öğrenciyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşüne katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Evler Spor Salonlarında öğrenim gören 2 bin öğrenciyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşüne katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Evler Spor Salonlarında öğrenim gören 2 bin öğrenciyle birlikte Milli İradeye Saygı Yürüyüşüne katıldı. Kapaklı Pasajı önünde toplanan Eyyübiye Belediyesi Ak Evler Spor Salonlarında öğrenim gören öğrenciler, ellerine Trük bayrakları alarak toplama merkezine kadar yürüdü. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve öğrenciler sık sık hep bir ağızdan "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Güzergah boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atan gruba vatandaşlar da eşlik etti. 15 Temmuz Milli İradeye saygı ve şehitler anısına düzenlenen kortej yürüyüşüne, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

15 Temmuz'u unutturmamak adına yapılan etkinliklerin önemine değinen Başkan Ekinci," 15 Temmuzu unutmamak ve unutturmamak adına da hepimizin söylemleri vardır. 15 Temmuz'da bu millete kast edilmiştir. 15 Temmuz'da barışımıza, huzurumuza kastedilmiştir. 15 Temmuzda cinnet hali geçiren FETÖ terör örgütü insanlarımıza kurşun sıkmıştır ama bu millet öyle bir millettirki kurşunlara kafa vurmuştu, bu millet öyle bir millet ki uçan uçakları yere indirmiştir, yürüyen tankların önüne yatmıştır. Bir tarihin seyrini kendi lehine değiştirmiştir. Çanakkale ruhunu çağrıştıran 15 Temmuz ruhu ortaya çıkmıştır. Bu 15 Temmuz ruhunda milli şuur ve beraberlik çıkmıştır. Şu anda Ak Evler Gençlik Spor salonlarımızda 6 bin öğrencimiz spor yapıyor. Biz sporu araç kılıyoruz, spor kıldığımız bu araç sayesinde bu gençlerimiz bu millete, bu vatana aidiyet duygularını daha da yükseltici faaliyetlerde bulunmuştur. Bugün 15 Temmuz. Yine gördüğünüz gibi gençlerimiz burada, meydanlarda. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmak adına bu etkinliklere katılmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tür şeylerin tekrar yaşanmaması için etkinlikler önemli. Hafıza-i beşer lisan ile malumdur sözü vardır. Unutmamak adına hafızada, sağlam yer edinmesi adına bu etkinliklere bizler de katılmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yapılıyor bu etkinlikler. Bu etkinliklerde bulunan Belediye Başkanı olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bir şekilde milli duygular yönünden dolu olmaları, donanımlı olmaları adına bizler üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.