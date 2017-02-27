Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Trabzon’da Konuştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Trabzon'da düzenlenen Siyaset Akademisi programına, konuşmacı olarak katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Trabzon'da düzenlenen Siyaset Akademisi programına, konuşmacı olarak katıldı.

Trabzon AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne konuşmacı olarak katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı olduğu günden bu yana yaptığı hizmetleri anlattı. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Yerel yönetimlerde Şahinbey Modelini anlattı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirterek "Siyaset akademisi AK Parti ile başladı. Ben ilk öğrencilerinden biriyim" dedi.

Belediyecilik anlayışı değişti

Siyaset akademisinde aldığı eğitimlerin çok faydasını gördüklerini anlatan Başkan Tahmazoğlu, "O yıllarda bir hocamız tarafından söylenen "Eğer bir işi başarmak istiyorsanız mutlaka o işin rüyasını görmeniz gerekir" sözünü unutmadım. Belediyecilik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla Türkiye'de yeni bir ufuk kazandı. Belediyeciliğin öncüsü ve bugün belediyelerin problemlerini ve sıkıntılarını en iyi bilen ve çözüm noktasında önünü açan yine Cumhurbaşkanımızdır. Yine ilk defa insanlarımız AK Parti döneminde belediyeciliğin asfalt, yol, kaldırım ve temizlik yapmaktan ibaret olmadığını, belediyeciliğin aslında doğumdan ölüme kadar her alanda tüm insanlarımızın ihtiyacını karşılayacak bir yapı olduğunu öğrenmiş oldu" dedi.

Başkan Tahmazoğlu, brifingde belediye olarak yaptığı Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm çalışması, konut çalışmaları, gençlik merkezi ve sosyal tesisler, Pazar alanları, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, sosyal yardımlar ve kültürel projeler hakkında bilgi verdi.

Yapılan çalışmalardan dolayı uzun süre alkışlanan Tahmazoğlu, seminere katılanların sorularını cevapladı.