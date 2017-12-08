Belediye Başkanı Mustafa Koca: Kudüs’ün İsrail’in Başkenti İlan Edilmesini Kınıyoruz

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, "Bu durum asla kabul edilemez. Kudüs'ün İsrail'in...

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, "Bu durum asla kabul edilemez. Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesini kınıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı ve İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıması girişimine sert tepki gösteren Başkan Mustafa Koca,"Kudüs, 4 bin yıllık İslam şehri ve ilk kıblemiz, Peygamberler şehri, Miraç hadisesinin tek şahidi, Müslümanların gözyaşı yürek yarasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ziyaret edilmeye değer" gördüğü ve teşvik ettiği üç şehirden birisidir. Her üç dinin de kutsal mekânlarının bulunduğu ve yüzyıllardır İslam yurdu olan Kudüs Darusselam barış ve selam yurdudur" dedi.

"İsrail evrensel insan haklarını ihlal etmiştir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü başkenti olarak ilan eden İsrail'in politikasını desteklemesinin ve ABD İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma yönündeki kararının dünya barışını tehdit eden sorumsuz ve tehlikeli bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Koca,"Tüm semavi dinlerin kutsal şehri olan Kudüs'ün statüsü uzun yıllardır tartışmalı durumdadır. Kuruluşundan bu yana topraklarını Filistin aleyhine aşamalı olarak genişleten İsrail, ırkçı ve dışlayıcı bir yaklaşımla etnik temizlik yapmakta ve İslam dininin kutsal mabetlerinin de bulunduğu Kudüs'ün doğu kesiminde Müslümanların hakimiyet haklarını hiçe saymaktadır. Evrensel insan haklarını ihlal eden İsrail, Birleşmiş Milletlerin kararlarını da dikkate almayarak, baskı ve şiddet politikalarıyla Filistin topraklarında yayılmacı bir politika izlemektedir. Bu karara imza atanlar bilmelidirler ki, yanlış politikalarının olumsuz sonuçları kendi ülkelerini de etkileyecektir. Bu düşüncelerle Kudüs'ün İsrail'in başkenti haline getirilmesi yönündeki politika ve uygulamaları şiddetle kınıyorum. Devletimiz bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alacaktır ve Kudüs er geç barışa ve huzura kavuşacaktır. Amerikan yönetimin aldığı bu kararı ve yıllardır İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü terörü şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.(EFE)