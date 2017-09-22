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Belediye Başkanı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Belediye Başkanı Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Çamlıdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Çamlıdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. İhtiyaç sahibi öğrenciler için okul idaresine kırtasiye setleri teslim ettiklerini söyleyen Başkan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak her yıl eğitim, öğretim yılı başlangıcında okullarımızı ziyaret ederek, yardıma muhtaç öğrencilerimize destekte bulunuyoruz" dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde Belediye Meclis üyeleri Abdulkadir Altundağ, Halil Yetkin ve İsmail Güneş ile birlikte Çamlıdere kırsal Mahallesinde Çamlıdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Burada Okul Müdürü Necmi Yılmaz ve Çamlıdere Mahalle Muhtarı Yasin Çiçek tarafından karşılanan Başkan Demirkol ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye setlerini okul idaresine teslim etti. Öğrencilerle buluşan Başkan Demirkol, çocuklara okumanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Ziyaret ettiği sınıflardaki öğrencilere Akıl ve Zeka Oyunları Kitabı ile Siyer-i Nebi Kitabı dağıtan Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada,"Haliliye Belediyesi olarak her yıl eğitim, öğretim yılı başlangıcında okullarımızı ziyaret ederek, yardıma muhtaç öğrencilerimize ailelerinin kendilerine sağlamış olduğu eğitim desteğine ilave olarak. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün devletin bütçesiyle sağlamış olduğu desteklerine ek, Haliliye Belediyesi olarak bizde içinde defter, silgi, kalem, çanta olan kırtasiye seti dağıtıyoruz. Bu seti, okul müdürlerine veriyoruz ve onlarda muhtaç öğrencilerimizi tek tek odalarına çağırarak teslim etmektedirler. Çamlıdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret ettik" dedi.

Okul Müdürü Necmi Yılmaz ise, her yıl devam eden kırtasiye yardımı dolayısıyla Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Çamlıdere Mahalle Muhtarı Yasin Çiçek de, Haliliye Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiği desteği taktir ettiklerini ve her yıl da Çamlıdere'de bu hizmetin devam ettiğini ifade etti.

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