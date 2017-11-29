Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlit Kandili’ni Kutladı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlit Kandili'ni kutlayarak İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olmasını diledi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlit Kandili'ni kutlayarak İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olmasını diledi.

Belediye Başkanı Bulutlar, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandilinin İslam Aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın ise hidayet ve barışına vesile olmasını diledi. Bulutlar mesajında, "Milletimiz ve bütün İslam alemi her yıl yeni bir heyecanla, Allah'ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği ve peygamberler zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed (S.A.V)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlakını özümsemek ve toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle asırlardır onun dünyaya gelişi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Bütün gayesi insanlığı kurtarmak, insanlığa, adalet, eşitlik, huzur, barış ve hoşgörü oluşturmak olan kainatın efendisi (S.A.V)'in doğum yıl dönümünün bütün insanlığın tekrar dirilişine vesile olması dileğimle bütün inananların Mevlid Kandillerini tebrik ediyorum" ifadeleri kullanıldı.