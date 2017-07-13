Belediye Başkanı Polat’tan 15 Temmuz Çağrısı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimine...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direniş ve diriliş ruhunu tekrar ortaya koymak için bütün vatandaşlarımızı anma programlarına davet ediyorum" dedi.

Başkan Polat, darbe girişimini bir kez daha lanetleyerek, "Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi büyük bir direniş göstererek, şer odaklarının oyununu bozduğumuz gibi yine birlik ve beraberliğimizi dünyaya göstermek üzere meydanlarda olacağız. 15 Temmuz gecesi, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz, cefakar ve fedakar millete doğrultarak hain, kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hain ellerin şer odakları ittifakıyla, millet iradesiyle seçilmiş hükumete karşı darbe teşebbüsüne kalkışması, ülkemizin işgal girişimiyle karşı karşıya bırakılması asla kabul edilemez. Milli iradeye sahip çıkmak nefes aldığımız sürece hepimizin boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Polat, "Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlarımıza karşı her zaman tek vücut olarak hareket edeceğiz. Ülkemiz üzerinde emelleri, planları olan şer odakları, milletimizin sağduyusu ve yüksek feraseti karşısında her zaman olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklardır. Yeni ve güçlü Türkiye'de hainlerin, alçakların yeri yoktur. Bu doğrultuda hain darbe girişiminin birinci yılında demokrasi ve milli iradeye sahip çıkan milletimiz, yıl dönümü etkinliklerinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en güzel şekilde yansıtacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direniş ve diriliş ruhunu tekrar ortaya koymak için bütün vatandaşlarımızı anma programlarına davet ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz ilimizin birlik ve beraberlik adına tek yumruk olduğu etkinliklerde 15 Temmuz Millet Meydanında olacağız" diye konuştu.