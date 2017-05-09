Belediye Başkanı Tahmazoğlu, “Ecdadımıza Layık Olmamız Gerekiyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı 101. ve 102. yıllarında devam ettirdiği "Gaziler...

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı 101. ve 102. yıllarında devam ettirdiği "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesinde Çanakkale'ye gidecek olan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun bizzat katıldığı bilgilendirilme toplantıları devam ediyor.

Şuana kadar Çanakkale'ye giden öğrenci sayısı 50 bine ulaştı. 2017 ve 2018 yıllarında da devam edecek olan projede Çanakkale'ye 82 bin öğrencinin götürülmesi hedefleniyor.

Bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale'de Dünya'nın gıpta ile baktığı büyük bir destan yattığını belirterek, "Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. 102 yıl önce ecdadımız 253 bin şehit vererek, büyük bir destan yazmıştır. 7 düvele karşı imkansızlıklar içerisinde meydan okuyarak, Çanakkale Geçilmez destanını yazan bir ecdadın torunlarıyız. Ecdada layık olabilmek ve onlara bir teşekkür ziyareti yapmak için, Çanakkale programlarını düzenledik. Çanakkale Zaferinin 100. Yıl münasebetiyle başladığımız ve yaklaşık 2 yıldan buyana sürdürdüğümüz programımıza büyük bir aşk ve şevkle devam ediyoruz. Her gün 189 kişi gece saat 4 de toplanarak, hava alanına götürülmesi biletlerin ayarlanmasından sonra Çanakkale'ye uçakla gidiliyor. Orada rehberlerimiz sizleri karşılıyorlar ve otobüslerle şehitlikler ziyaret ediliyor. Sabah Kahvaltısı, öğle yemeği de organizasyonumuzun içerisinde mevcut. Tekrar gece uçakla Gaziantep'e dönülüyor. Sizler döndükten sonra yeni gidecek kafile için aynı hazırlıklar yapılıyor. 24 saat kesintisiz süren bir çalışma yapıyoruz. Bizler bu ecdadın torunları olarak onlara layık olmamız gerekiyor. Bu cennet vatanı çok daha güzel hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çanakkale bizim ve ülkemiz için çok önemli. 102 yıl önce orada yaşanan bir destan var. Çanakkale'de 253.000 şehit verdik. Bu şehitlerin birçoğu sizin yaşınızdan daha küçüktü. Bu nedenle Çanakkale'ye gidip bu vatan toprakları nasıl kazanılmış, ne mücadeleler verilmiş o kan kırmızı toprağı yerinde görmek ve o maneviyatı yerinde görmek çok önemli. Orayı gördükten sonra hayatınızda önemli değişiklikler olacağına inanıyorum. Bu nedenle bu seferleri düzenliyoruz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu yaptığı konuşmanın ardından Çanakkale'ye gidecek olan okulların, okul başkanlarının Çanakkale ile ilgili düşüncelerini aldı.