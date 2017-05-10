  • BIST 96.027
  • Altın 141,084
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8997
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 16 °C

Belediye Başkanı Toprak Muhtarlara Teşekkür Etti

» »
Belediye Başkanı Toprak Muhtarlara Teşekkür Etti
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak referandum sonuçlarında "Evet" oyunun çıkmasından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak referandum sonuçlarında "Evet" oyunun çıkmasından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Bütün Kahtalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz hepimiz aynı gemi içerisindeyiz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz o yüzden "Evet" diyende "Hayır'le de hep beraber bu ülkenin vatandaşıyız. Önümüzde 21 Mayıstan sonra sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan AK Parti Genel Başkanlığına geliyor. Onun seçilmesi ülkemiz açısından farklı neticeler doğuracaktır. İnşallah 2002'deki o azim o şevk tekrardan 21 Mayısta tekrardan başlayacak" dedi.

Toprak, inşallah TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'ı bakan olarak görmek istiyoruz. Adıyaman'ımız onun bakan olmasını hasretle bekliyor. Bir asırlık olan bakanlık özlemimiz inşallah sona erecektir" ifadeleri kullandı.

Kahta Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Sait Çetinkaya, ülkenin istikrarı için her türlü çalışmaya destek vereceklerini belirterek referandum sürenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Özel bir restoranda düzenlenen toplantıya Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve mahalle muhtarları katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Süleymanpaşa Belediyesi Berat Kandili Dolayısıyla Kandil Simidi Dağıttı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Zileli Öğrencilerin Avrupa Projesi Başarısı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • 6. Malatya Kitap Fuarına Ünlüler De Katıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Başkan Asya’dan ’Berat Kandili’ Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:28
  • Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Bir Haftalık Çalışmaları10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
  • Psikolog-yazar İlknur Peder: Hayata Umutlu Bakıp, Mücadele Etmeliyiz10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
  • Beü’de 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Gerçekleştirildi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
  • Muş’ta 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti