Belediye Başkanı Toprak Muhtarlara Teşekkür Etti

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak referandum sonuçlarında "Evet" oyunun çıkmasından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak referandum sonuçlarında "Evet" oyunun çıkmasından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Bütün Kahtalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz hepimiz aynı gemi içerisindeyiz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz o yüzden "Evet" diyende "Hayır'le de hep beraber bu ülkenin vatandaşıyız. Önümüzde 21 Mayıstan sonra sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan AK Parti Genel Başkanlığına geliyor. Onun seçilmesi ülkemiz açısından farklı neticeler doğuracaktır. İnşallah 2002'deki o azim o şevk tekrardan 21 Mayısta tekrardan başlayacak" dedi.

Toprak, inşallah TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'ı bakan olarak görmek istiyoruz. Adıyaman'ımız onun bakan olmasını hasretle bekliyor. Bir asırlık olan bakanlık özlemimiz inşallah sona erecektir" ifadeleri kullandı.

Kahta Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Sait Çetinkaya, ülkenin istikrarı için her türlü çalışmaya destek vereceklerini belirterek referandum sürenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Özel bir restoranda düzenlenen toplantıya Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve mahalle muhtarları katıldı.