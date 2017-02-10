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Belediye Başkanı Vefat Edince Yeni Başkan Seçtiler

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Belediye Başkanı Vefat Edince Yeni Başkan Seçtiler
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin'in vefat etmesi üzerine yerine meclis üyesi Kerim Yılmaz belediye başkanı seçildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin'in vefat etmesi üzerine yerine meclis üyesi Kerim Yılmaz belediye başkanı seçildi.

Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin'in kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından belediye meclisinde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. AK Parti'nin adayı Kerim Yılmaz 10 oy alırken; CHP'nin adayı Behçet Kemal Danış 4 oy alabildi.

Şükrü Altuntaş'ın başkanlık ettiği meclis toplantısına Kerim Yılmaz, Mehtap Emral, Tahsin Karaarslan, Fikret Korkmaz, Erşen Baloğlu, Hikmet Aydın, Necati Bozkurt, Mustafa Çakır, Behçet Kemal Danış, Ali Salcı, İsmet Dilmaç, Halil Ardıç, Hüdai Dökmeci katıldı. Yapılan seçimin ardından Kozlu Belediye Başkanlığına Kerim Yılmaz seçildi. Seçimin ardından belediye meclis üyelerinin tebriklerini kabul eden Başkan Yılmaz, "Kozlu'nun yetiştirdiği değerli bir insan rahmetli oldu. Bundan sonra yeni bir süreç başladı. Arkadaşlarımızın teveccühü ve genel merkezimizin icazetiyle partimizin adaylığı bana tebliğ edildi. Arkadaşlarımız da bana destek olma sözü verdiler. Hizmetleri aksatmadan, Ertan Başkanımızın başlattığı hizmetleri devam ettirmeyi var gücümüzle sürdürmeye söz verdik" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Vefat Edince Yeni Başkan Seçtiler

Belediye Başkanı Vefat Edince Yeni Başkan Seçtiler

Belediye Başkanı Vefat Edince Yeni Başkan Seçtiler

Belediye Başkanı Vefat Edince Yeni Başkan Seçtiler

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