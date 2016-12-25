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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Ekiplerimiz Gerekli Teknik Donanımla Her Mevsim Şartında Saha Çalışması Yapmakta”

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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Ekiplerimiz Gerekli Teknik Donanımla Her Mevsim Şartında Saha Çalışması Yapmakta”
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye ekiplerinin her türlü mevsim şartında dahi gerekli teknik donanımla saha çalışmasını gerçekleştirdiğini...

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye ekiplerinin her türlü mevsim şartında dahi gerekli teknik donanımla saha çalışmasını gerçekleştirdiğini söyledi.

Yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Mevsim ayrımı yapılmaksızın gerekli görülen her alanda ekiplerimiz edinilen teknik donanımlarla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimizin fedakarca çalışmalardan kaçınmaması Kırşehir'in geleceği ve belediyenin de Kırşehir halkına verdiği değer açısından önemlidir."dedi.

Marka şehir olma yolunda istenilen hedefe doğru gidildiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Markalaşma yolunda bizler gibi Kırşehir halkıda gerekli özveriyi göstermekte bizlerin belediye olarak birincil isteği şehir kültürünün toplumumuz da tamamen oluşmasını sağlamakla birlikte temiz bir toplum için örnek olabilmektir. Bu nedenle olumsuz hava koşullarında da dahi ekiplerimiz gerekli çalışmaları fedakarca yaparak Kırşehir'de mağduriyet yaşanmamasını sağlamaktadırlar. "diye konuştu.

Hedeflenenin bir mevsim değil her mevsim aktif halde çalışan bir belediye olduğunu anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şöyle konuştu:

"Kısa sürede büyük mesafeler katlettik. Acemice değil, profesyonel bir çalışma sistemi izleyerek öncelikli çalışmalara ağırlık verdik. Kırşehir adına kurduğumuz hayallerimizi hayata geçirme yolunda gece-gündüz demeden çalışmayı prensip haline getirerek görevde olduğumuz her anı dolu dolu yaşadık ve yaşamaya da devam etmekteyiz. Bir belediyenin şehirde yaşamakta olduğu öncelikli sorunları kökten çözerek şehri mega kent haline getirme gayreti içerisinde olduğumuza Kırşehir halkı da inandı. Bu yüzden şehrin kanayan yaralarını daha hızlı şekilde çözüyoruz. Mevsim koşullarına aldırmadan belediyenin belirli mevsimlerde çalışma süresini uzatarak her mevsim çalışan bir belediye oluşturduk."

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