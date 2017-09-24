Belediye Başkanına Müzik Aleti Çaldırdılar

Bursa'da düzenlenen "3'üncü Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali" kapsamında Gemlik'e gelen yabancı folklor ekipleri, ilçenin farklı noktalarında sahne...

Bursa'da düzenlenen "3'üncü Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali" kapsamında Gemlik'e gelen yabancı folklor ekipleri, ilçenin farklı noktalarında sahne aldı. Gemlik ilçesine bağlı Umurbey, Balıkpazarı ve Engelsiz Kafe'de sahne alan ekipler, festival coşkusunu mahallelere de taşımış oldu.

Düzenlenen etkinlik kapsamında sahne alan Bosna ve Kosova ekiplerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ekiplere katılımları için teşekkür etti. Folklor ekipleri ise Belediye Başkanı Yılmaz'a Kosova'ya ait yöresel şapka hediye ederken, yerel çalgı olan "Çifteli" isimli müzik aletini çaldırdılar.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Ecdadımızın elinin değdiği o kadar büyük bir coğrafya var ki, bugün bile, ziyaretlerimizde büyük bir heyecanla ağırlıyorlar, davetlerimize de önemli sayıda ekiple katılıyorlar. Bugün, Gemlik'in en eski yerleşim noktalarında biri olan Umurbey'de iki kardeş ülkemizi ağırlıyoruz. Tüm umudu Türkiye olan Bosna Hersek ve Kosova'yı bağrına basan Umurbey vatandaşlarına da teşekkür ediyorum. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Gemlik Zeytini Festivali, sizlerin katılımıyla güzel oluyor. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.