  • BIST 104.123
  • Altın 145,528
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 25 °C

Belediye Başkanının Ablası Fetö’den Tutuklandı

» »
Belediye Başkanının Ablası Fetö’den Tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ablasının da bulunduğu 2 kadın...

Manisa'nın Kula ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ablasının da bulunduğu 2 kadın daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son tutuklamalarla birlikte geçen hafta içinde gözaltına alınan 10 kadından 6'sı tutuklanmış oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçen hafta içinde yapılan FETÖ operasyonunda, örgüt hiyerarşisinde "abla" tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine yönetici ve üye oldukları belirlenerek gözaltına alınan 10 kadından 7'si daha önce adliyeye sevk edilmişti. Aralarında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ablası A.T.'nin de olduğu son 3 zanlı emniyetteki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 2 kişi tutuklanmaları ve 1 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çıkarılan mahkemede zanlılardan N.A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ablası A.T. ile S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu süreçte gözaltına alınan toplam 10 kadından 6'sı tutuklanırken 4 kadın da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış oldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversite Öğrencilerini Taciz Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı22 Eylül 2017 Cuma 20:43
  • Ankara’da Hırsızlık Çetesine Operasyon22 Eylül 2017 Cuma 20:33
  • Mardin’de 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi22 Eylül 2017 Cuma 20:28
  • Köpekten Kaçarken Kaza Yaptı: 2 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 19:58
  • Kırşehir’de Taciz İddiasına Tutuklama22 Eylül 2017 Cuma 19:53
  • Sahil Güvenlik’ten Düzensiz Göçle Mücadele22 Eylül 2017 Cuma 19:53
  • Kahvede Kumar Oynayan Şahıslara Operasyon22 Eylül 2017 Cuma 19:48
  • Mülteci Faciasında Ölü Sayısı 21’e Yükseldi22 Eylül 2017 Cuma 19:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten 2 Kişi Gözaltına Alındı22 Eylül 2017 Cuma 19:33
  • Suriye’de Esad Karşıtı Protesto Gösterisi22 Eylül 2017 Cuma 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti