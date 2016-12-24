Belediye Başkanlarından Kayserispor’a Destek Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve merkez belediye başkanları, yapılan olağanüstü kongre sonrası Spor Toto Süper Lig ekiplerinden...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve merkez belediye başkanları, yapılan olağanüstü kongre sonrası Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayserispor Tesisleri'ni ziyaret ederek; bugün yapılan genel kurul sonrası kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Yıldız ile görüştü. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da takımın yanında olduklarını ifade ederek, "Şehrimizin takımı Kayserispor'un son günlerdeki durumu malum. Böyle sıkıntılı bir dönemde takımı sahipsiz bırakmayarak bir yönetim kurulu aldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizler, tüm belediyelerimiz olarak, şehir olarak sizlerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Amacımız öncelikle Kayserispor'un ligde tutunması. Daha sonra da inşallah önümüzdeki zaman diliminde çok daha iyi yerlere, layık olduğu yerlere gelmesi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yıldız: "Sıkıntıları aşacağımızı düşünüyoruz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız ise ziyaretlerinden dolayı başkanlara teşekkürlerini ileterek bu günden sonra Kayserispor'u layık olduğu yere getirmek için çalışacaklarını söyledi. Yıldız, "Ahmet Yıldız, "Bugün yapılan olağanüstü genel kurulun Kayserispor ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli başkanlarımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuçta Kayserispor bu şehrin takımı. Hep beraber bu takıma sahip çıkmak durumundayız. Gerçekten zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama birlik ve beraberlik içerisinde bu takıma sahip çıktığımız zaman rahatlıkla bu sıkıntıları aşacağımızı düşünüyoruz. Sıkıntıların ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu sıkıntılarımızı zaman içerisinde başkanımızla paylaşacağız. İnşallah Kayserispor'u hep beraber layık olduğu yere getireceğiz. Bu konuda bize destek veren büyüklerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette futbolcularla da görüşen başkanlar, yarın oynanacak olan Kardemir Karabükspor karşılaşmasından galibiyet beklediklerini söyledi. Başkanlar ayrıca, taraftarı da yarınki maç için stada davet etti.