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Belediye çalışanları 'sigarayı' bırakıyor

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Belediye çalışanları 'sigarayı' bırakıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 52 personel, daha sağlıklı günler geçirmek için sigarayı bırakma kararı aldı. Başkan Yılmaz, "İşçilerin bu davranışının örnek olmasını istiyoruz" dedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü, 1,5 ay önce başlattığı çalışmayla sigarayı bırakmaya istekli personelin listesini yaptı. Bunun üzerine kurumda çalışan personelden 52'si, listeye adlarını yazdırarak sigaradan vazgeçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sigarayı bırakan 52 personeli tebrik etti. Yılmaz, güzel bir hareketin ortaya konulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sigara alışkanlığını bıraktıktan sonra, bu zararlı maddeyi bu zamana kadar neden içtiğinize dair iyi bir sorgulama yapacaksınız. Bedenimizi ve psikolojimizi, telafisi iyi olmayan noktalara kadar götürebiliyor. Bu nedenle sigaradan vazgeçmek için önemli bir irade göstermeliyiz. Kendinize iyi bir jest yaptınız. Kurumumuzda yaptığınız bu çalışma için teşekkür ediyor, bu iradeyi gösterdiğiniz için de kutluyorum."

İşçilerin bu davranışının örnek olmasını isteyen Yılmaz, "Temennimiz diğer işçilerimizin de bunu örnek alarak sigaradan vazgeçmeleri" ifadesini kullandı.

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