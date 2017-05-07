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Belediye Çalışanlarına Ağaç Budama Eğitimi

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Belediye Çalışanlarına Ağaç Budama Eğitimi
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına uygulamalı ağaç budama eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına uygulamalı ağaç budama eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar ayının gelmesi nedeniyle Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına uygulamalı ağaç budama eğitimi verdi. Eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte büyükşehir belediyesinden ağaçların gelişimi ve budanması konularında yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Ekipler, hastalıklı ağaçların bakımı, kurumuş dalların kesilmesi ve ağaçların daha sağlıklı gelişmesi konularında uygulamalı eğitimler sundular. Alınan eğitimler sayesinde ilçe merkezi ve mahallelerdeki ağaçların gerekli budama ve bakımları yapılacak ve böylece ağaçlar yeniden hayat bulacak ve ilçemiz daha da yeşillenecektir" dedi.

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