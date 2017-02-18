  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Belediye Çalışanlarının Ücretlerine Zam Yapıldı

» »
Belediye Çalışanlarının Ücretlerine Zam Yapıldı
Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve Hak-İş Konfederasyonu Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Doğan'ın belediyesi konferans salonunda imza attığı toplantıya çok sayıda belediye çalışanı katıldı. İmzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesiyle birlikte belediye çalışanlarının ücretlerine yılda 290 lira net zam yapıldı.

Hak-iş Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Doğan yapılan sözleşme ile ilgili olarak, "Görüşmeler neticesinde bir nihai karara vardık. Bizim toplu iş sözleşmemiz 2017-2018 yıllarını kapsayan 2 yıllık bir sözleşmedir. İş kardeşlerimizin 1. yıl için maaşlarına 290 TL net tutar yansıyacak. 2018 yılı ise işçi kardeşlerimizin maaşlarına 290 TL yansıyacak. Belediye Başkanımızın bütün imkanlarını zorladığını, Belediyenin sıkıntılarını ifade etti. Sıkıntılara rağmen bu tutarı işçi kardeşlerimize teveccüh bulmuştur. Biz sizleri adına, sendika adına ve şahsım adıma Belediye Başkanımız Abdurrahman Toprak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak Hak-iş ile yapılan yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Çalışanlarının Ücretlerine Zam Yapıldı

Belediye Çalışanlarının Ücretlerine Zam Yapıldı

Belediye Çalışanlarının Ücretlerine Zam Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Çalışanlarının Ücretlerine Zam Yapıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Muş’ta İşyeri Açılışları18 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Gölbaşı İlçesinde Muay Thai Seçmeleri Yapıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Başkan Savaş’tan El Bab Gazisine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Melikgazi Belediyesinde Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası Düzenlendi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • Kadınlar Basketbol Ligi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • İstihdam Seferberliğine İşadamı Çebi’den Destek18 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Ak Parti Eski Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz: “Tek Patron Millet Olacak”18 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Başkan Altınok’tan Referandum Çağrısı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Bes’in Yeni Başkanı Ufuk Doruk Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti