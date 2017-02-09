Belediye Ekibinin Zorlu Yürüyüşü

Muş Belediyesi Su Şebeke Amirliği ekipleri, şehir merkezini besleyen ana şebekeyi kontrol etmek için gittikleri bölgede yolların kapalı olmasından dolayı...

Muş Belediyesi Su Şebeke Amirliği ekipleri, şehir merkezini besleyen ana şebekeyi kontrol etmek için gittikleri bölgede yolların kapalı olmasından dolayı yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kış mevsiminin en etkili olduğu Muş'ta, kurumların karla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3,5 metreyi bulurken, yüksek kesimlerinde ise ekipler zorlu bir çalışma sergiliyor. Kentin ana su şebekenin yer aldığı Kızıl Ziyaret ve Kaniya Denge mevkiine gitmeye çalışan su amirliği ekipleri, yolun ulaşıma açılması zaman alınca bölgeye yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Bölgede çalışmayı inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, iş makinesine çıkarak bölgeyi inceledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, meteoroloji verilerine göre en fazla karın Muş'ta yağdığını hatırlattı. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Asya, kar kalınlığının ovada 3,40 metre, yüksek kesimlerde ise 6 metreyi aştığını söyledi. Başkan Asya, "Bu sene şehir içerisindeki karla mücadelenin yanı sıra şehri besleyen su merkezlerinin yollarını da açıp, vatandaşların su sıkıntısı çekmemeleri için çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Ekiplerimiz cansiperane çalışmaktadırlar. Şu anda Kızıl Ziyaret su merkezimizin yolunu açmaya çalışıyoruz. Kar ve çığın oluşturduğu tahribatları da onarmaya çalışıyoruz. Karla mücadelemiz şehir merkezinde olduğu gibi su terfi merkezlerimizin yolunda da devam etmektedir" dedi.

Bölgede kar kalınlığının fazla olduğunu da vurgulayan Başkan Asya, "Sıkıntı çekmemek adına ekiplerimiz, su merkezlerine yürüyerek ulaşmaya çalışmaktadırlar. Gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız. Arkadaşlarımız da gönüllülük esasına dayalı bir şekilde çalışmaktadırlar" diye konuştu.