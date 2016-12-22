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Belediye Gençlik Spor Takımı Başarısını Madalyalar İle Taçlandırdı

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Belediye Gençlik Spor Takımı Başarısını Madalyalar İle Taçlandırdı
Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün bünyesinde aktif faaliyet gösteren branşlar, 2016 yılını başarı ile tamamladı.

Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün bünyesinde aktif faaliyet gösteren branşlar, 2016 yılını başarı ile tamamladı. Belediye Gençlik Spor atıcılık ve avcılık, boks, futbol, güreş, judo, teakwondo branşlarında ulusal ve uluslar arası dereceleri elde ederek sezonu büyük bir başarı ile kapattı.

İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda Seyfullah Karadeniz Dünya ikinciliği, Emre Can Demirel ise Bursa'da düzenlenen minikler Balkan Şampiyonası'nda Balkan ikinciliği, Sivas'ta düzenlenen 14-15 yaş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği, Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Ligi terfi müsabakalarında 54 kg'da Altın madalya ile Belediye Gençlik Spor Güreş Takımı Kulübünün ve Belediye Başkanı İrfan Dinç'in göz bebeği oldu. Şampiyon Güreşçi Emre Can Demirel, kazandığı altın madalya'yı İstanbul Vodafone Arena önünde düzenlenen hain bombalı saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize ve vatandaşlarımıza adayarak örnek bir davranışa da imza attı.

Bölgesel Amatör Ligini 8. sırada tamamlayan Çankırı Belediyesi Gençlik Spor, U-12'ler Ligi il birinciliği, U-14'ler Ligi il üçüncülüğü, U-15'ler Ligi il birinciliği, U-17'ler Ligi il ikinciliği derecelerini de elde ederek futboldaki kalitesini gösterdi. Kulüp ayrıca Çankırı tarihinde ilk defa Fildişi Sahilleri'nden iki siyahî oyuncuyu da transfer ederek takımında yabancı uyruklu oyuncu oynattı.

Kulüp, sporcusunun elde ettiği başarı ile kendini Taekwondo alanında da kanıtladı. Belediye Gençlik Spor Kulübü Taekwondo sporcularından Caner Şahin, Konya'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkarak Çankırılıların göğsünü kabarttı.

Kulübün hem antrenörü hem de sporcusu olarak boksta çalışmalarını sürdüren Mevlana Sarıkaya, Antalya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Hafifler Orta Siklet 60 kg'da ilk 10'a girerek Milli takıma çağırıldı.

2015 yılında Türkiye Şampiyonluğu ile gümüş ve bronz madalyalar kazanarak Milli Takımın kapısını açan İsmail Eruysal, 2016 yılında ilk defa büyükler kategorisinde yarıştı. İddialı karşılaşmalar gerçekleştiren Eruysal, kürsüye çıkamasa da kulübünü ve Çankırı'yı başarı ile temsil etti.

Ailelerden gelen yoğun talep üzerine 2016 yılı başında kurulan minikler Judo takımı da önümüzdeki yıllar için çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'da sporla ilgilenen çocukları ve gençleri doğru yönlendirme amacı ile Belediye Gençlik Spor Kulübü'nü kurduklarını belirten Belediye Başkanı İrfan Dinç, kulübün elinden geldiğince tüm branşlarda faaliyet göstermeye çalıştığını belirtti.

Başkan Dinç, "İnşallah, bu çalışmalar sonucunda, Japonyo-Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kulübümüzü temsil edecek sporcularımızın yetişmesi için alanlarındaki deneyimli antrenörlerimiz Şenol Kıyak, Seyfettin Karadeniz, Talip Dönmez, Ayhan Arslan, Fatih Eruysal, Bedri Başak, Mevlana Sarıkaya ve Ekrem Şahin ile birlikte ciddi bir çalışma ve gayret sergiliyoruz. Spor alanındaki çalışmalarımızın 2017 yılında da etkili ve artarak devam etmesini hedefliyoruz." dedi.

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