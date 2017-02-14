Belediye Girişine Bilgi Ekranı Konuldu

Düzce Belediyesi merkez hizmet binası girişine bilgi ekranı (kiosk) konuldu.

Düzce Belediyesi merkez hizmet binası girişine bilgi ekranı (kiosk) konuldu. Ana giriş kapısına konulan ekran ile vatandaşlar Düzce'de yapılan çalışmalar, projeler ve turizm yatırımları hakkında elektronik bilgi alabilecek.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve projeler belediye girişine konulan bilgi ekranı ile vatandaşa dijital olarak sunuldu. Merkez hizmet binası girişine konulan bilgi ekranında Turizm, Yatırımlar ve Projeler gibi seçenekler bulunuyor. Dijital Bilgi Ekranı sayesinde vatandaşlar Düzce Belediyesi çalışmaları hakkında en güncel bilgilere anında ulaşabilecek. İnteraktif belediyecilik anlayışı ile düzenlenen kiosk belediyeye gelen vatandaşların hizmetine sunuldu.