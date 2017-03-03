Belediye Hizmet Binasına Yeni Mescit

Erzincan Belediye hizmet binasında geçtiğimiz aylarda tadilata alınan mescit hizmete açıldı.

Erzincan Belediye hizmet binasında geçtiğimiz aylarda tadilata alınan mescit hizmete açıldı.

Açılışa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, Ak Parti İl Başkanı Orhan Bulut katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışın ardından bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Belediye çalışanlarının daha temiz ve daha rahat bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmet binamızda yeni bir mescit inşa ettik. Ayrıca mescidimize müftülüğümüzce bir de imam tayin edildi. Emeği geçen her kese teşekkür ederim." dedi