Belediye İş Sendikası Adana Şubesi’nde Görev Bölümü

Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'nın Adana Şubesi'nde Sancar Manga başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptı.

Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'nın Adana Şubesi'nde Sancar Manga başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptı.

Sancar Manga başkanlığındaki Belediye İş Sendikası Adana Şubesi yönetiminde, Cevdet Ercan başkan yardımcılığı, Sabri Çevik mali sekreter, Yılmaz Sayın ve Nuri Has üye olarak görev yapacak.

Ekibiyle ilk toplantısını gerçekleştiren Belediye İş Adana Şube Başkanı Sancar Manga, 11. Olağan Genel Kurul'da kendi listesine oy veren, vermeyen tüm üyelere teşekkür etti. Kamu kurumları ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması kararının sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Sancar Manga, "Taşerona kadro açıklaması ile birlikte yeni bir döneme geldik. Tüm çalışanlarımıza ve memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Yeni dönemde birleştirici, bütünleştirici bir anlayışla görev yapacaklarını dile getiren Başkan Sancar Manga, "Diyalog kültürümüzü geliştirerek işçilerimiz arasındaki bağlarımızı kuvvetlendireceğiz. Adana genelinde sendikamızın güçlenmesi için daha çok çalışacağız. İşçi kardeşlerimiz emin olsun ki; bu dönem Adana Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacağımız sözleşme gücümüze güç katılacaktır. Bize inanan, güvenen dostlarımız ve işçi kardeşlerimizi mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.