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Belediye Mahsur Kalanlara Kumanya Dağıttı

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Belediye Mahsur Kalanlara Kumanya Dağıttı
Aksaray Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Aksaray-Konya Karayolunda mahsur kalanlara kumanya dağıttı.

Aksaray Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Aksaray-Konya Karayolunda mahsur kalanlara kumanya dağıttı.

Aksaray Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konya yolunda mahsur kalan araçlardaki sürücülere ve yolculara içinde sandviç, simit, poğaça ve meyve suyu olan 500 adet kumanyayı dağıtarak yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladı. Sürücüler ve yolcular, kendilerine kumanya dağıtan Aksaray Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti.

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