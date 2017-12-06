Belediye Meclisinde Dualar Okundu, Helvalar Dağıtıldı

Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı öncesi geçtiğimiz ay vefat eden CHP Belediye Meclis Üyesi Zafer Atasev, dualarla anılırken, adına helva...

Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı öncesi geçtiğimiz ay vefat eden CHP Belediye Meclis Üyesi Zafer Atasev, dualarla anılırken, adına helva dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Selim Yağcı Başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı öncesi Aralık ayı toplantısını üzüntülü ve buruk bir şekilde açtıklarını söyleyen Başkan Yağcı, "Toplantıya başlamadan önce tabi birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımız ve şehrimizde mimari anlamda belediyemize, bizlere çok güzel rehberlik yapan değerli meclis üyesi arkadaşımız, kardeşimiz Zafer Atasev beyin zamansız vefatı hepimizi derinden üzmüştür ve hepimiz bu noktada Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bunu derinden hissediyoruz. Burada kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Hepimizin başı sağ olsun diyoruz ama hayat bir şekilde bizlerin iradesine kalmadan devam ediyor veya sonlanıyor. Bugün onun koltuğu, sandalyesi maalesef boş kaldı. Ama hep güzel anılarla, güzel hatıralarla kendisini yad edeceğiz. Dürüst, sempatik bir insandı. Mekanı cennet olsun. Onun yerine bugün başlayan Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni bir arkadaşımız, kardeşimiz Avukat Erdem Sağır bey buradalar. Ona da hayırlı olsun diyoruz. Üzücü bir olay sonrasında geldi ama hayatın devamlılığı içerisinde yoluna devam edecek. Hayırlı olsun, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Eğer meclisimizde uygun görürse Zafer beyin anısına bir Aşr-ı Şerif bir Fatiha okuyalım. Şadan Turhan hocamız uygun görürse bir duayla yad edelim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Ardından AK Partili belediye meclis üyesi Şadan Turhan kısa bir Aşr-ı Şerif'in ardından, meclis üyeleri ve katılımcılara helva ikram edildi.

Öte yandan meclis öncesi tüm üyelere Zafer Atasav'in resmi dağıtılarak yakalarına asıldı. CHP grubunun bulunduğu sıraya Atasev'in fotoğrafı bırakılarak karanfillerle süslendi.