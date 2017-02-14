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Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı
ADANA-(İHA) – Adana'da kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

ADANA-(İHA) – Adana'da kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle Real Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel A. yönetimindeki 01 BU 368 plakalı Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsü, içinde yolcular olduğu sırada virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yüksel A. refüj'de bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüs içinde bulunan yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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