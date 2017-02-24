Belediye Özel Atık Şube Müdürünü Vuran Zanlı Tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ü vuran zanlı...

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ü vuran zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Şubat günü Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelmişti. Olayda Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık Şube Müdürü Çağrı Ün'ün makamına gelen, Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Fatih G., Ün'ü tabanca ile vurarak kaçmış, yaralanan Ün hastaneye kaldırılmıştı. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Fatih G.'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı olaydan bir hafta sonra Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde yakalandı.

Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda, "Bundan 8-9 ay öncesine kadar ben Çevre Koruma Daire Başkanı Mehmet Çelebi Akkuş'un yakın korumalığını yapıyordum. Mehmet Çelebi Akkuş, beni Denizcilik ve İç Sular Şube Müdürlüğüne gönderdi. Oradan temizlik işlerine verip Çoban Dede mesire alanındaki kıyı temizliğine sürüldüm. Kısa sürede 3-4 kez yerim değiştirildi. Bu arada eşim ile de problemlerim oldu. Bu boşlukta Ün'ün sekreterliğini yapan G.Y. ile duygusal yakınlaşmamız oldu. Bunu duyan Akkuş, Çağrı Ün'ü arayıp Tıbbi Atık Geri Dönüşüm Bölümüne gönderilmemi istemiş. Ün de beni en son buraya sürdü. Ben de sabah Ün ile bunu konuşmaya geldiğimde benimle tartışınca tabancamı çakırtıp bacaklarına sıktım" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fatih G. sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi. Çağrı Ün'ün sekreterliğini yapan G.Y. ile duygusal yakınlık kurduğu ileri sürülen Fatih G., yasak ilişki iddiasını kabul etmeyerek, "Ekmeğim için vurdum" diye açıklama yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.