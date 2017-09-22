Belediye Personelinden Başkan Özakcan’a Doğum Günü Sürprizi

Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ve belediye çalışanları, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın doğum günü...

Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ve belediye çalışanları, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın doğum günü nedeniyle sürpriz kutlama düzenledi.

Belediye Meclis Salonu'nda üzerinde "Nice Yıllar Başkanımız" yazılı pastanın mumlarını üfleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan doğum gününü personeli ile birlikte kutladı. İlk kız torunu Şimal'in de bugün dünyaya gözlerini açmasından dolayı çifte mutluluk yaşadığını belirten Özakcan, "Efeler Belediyesi ailemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ve belediye çalışanlarımız doğum günümü unutmayarak güzel bir doğum günü sürprizi yaptılar. Benim için asıl sürpriz ilk kız torunum Şimal'in bugün dünyaya gözlerini açması oldu. İleride torunum Şimal ile aynı pastayı birlikte üfleyeceğiz. Bunun için çok mutluyum. Personelimize de ayrıca teşekkür ediyor, birlikte nice sağlık, mutluluk, barış ve başarı dolu yıllar diliyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları Ali Seydi Koca, O. Derya Tıkır, Belgin Alpdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci de doğum gününü sürprizine katılanlar arasında yer aldı.