Belediye Personeline ’Madde Kullanımıyla Mücadele’ Semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediye personellerine...

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediye personellerine yönelik, "Madde kullanımıyla mücadele" semineri verildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, madde bağımlılığının son yıllarda arttığına dikkat çekerek, konu ile ilgili kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çokakoğlu, "Mersin'de son dönemlerde madde bağımlılığı ile ilgili etkin çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza burada teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum. Madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef yaşamın bir parçası haline geldi. Madde kullanımının yaş ortalaması maalesef çok düştü ve kullanımı yaygınlaştı. Toplumsal sorunlarla mücadele ederken kararlı olmak gerekiyor, ancak kararlı olmak kadar bu konuda bilgili de olmak gerekiyor. Madde bağımlılığının gelişme, yayılma, kullanma ve temin edilme gibi evrelerinde hep birlikte topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu seminerin farkındalığı artıracak bir çalışma olacağını ve sizlerin bilgisinin de artacağını düşünüyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yerel yönetimlerin, "Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımın Sağlanması" çalışmaları kapsamında farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık oluşturan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amacı ile gerçekleştirilen seminerde narko rehber görevlileri Fikret Özlü ve Soner Kabaoğlu sunum yaptı. Sunumda, "Madde bağımlılığı nedir?', "Bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir?', "Sokak satıcıları nasıl tanınır?', "Narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekânların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler" personellere anlatıldı.

Sunum sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik köpeği tarafından kısa bir gösterim gerçekleştirildi.