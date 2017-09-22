  • BIST 104.062
  • Altın 145,621
  • Dolar 3,4946
  • Euro 4,1808
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 27 °C

Belediye Personeline Organik Pazarda İndirim Var

» »
Belediye Personeline Organik Pazarda İndirim Var
Her Cumartesi günleri kurulan Organik Pazar'da İzmit Belediye çalışanlarına yüzde 20 indirim uygulanacak.

Her Cumartesi günleri kurulan Organik Pazar'da İzmit Belediye çalışanlarına yüzde 20 indirim uygulanacak.

Doğu Marmara'nın tek organik pazarı olduğu kaydedilen pazarda belediye personeline uygulanacak indirim kuponları İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev'e teslim edildi. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek tarafından Başkan Yardımcısı Örgev'e teslim edilen 2 bin adet kupon sayesinde belediye çalışanları ürünleri yüzde 20 indirimli olarak satın alabilecekler. Dernek Başkanına indirim kuponları için teşekkür eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, bu kampanyanın vatandaşa ve diğer kurumlara da yansıması yönünde temennilerini iletti.

Cumartesi günleri kurulan organik pazara ilginin her geçen gün arttığını söyleyen yetkililer, "Önümüzdeki günlerde şehrin çeşitli yerleirne kurulacak stantlarda vatandaşlara da indirim kuponu dağıtılacak" dediler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Annesi Ölen Minik Kanguruya Annelik Yapıyor22 Eylül 2017 Cuma 14:28
  • Başkan Karaosmanoğlu, Engellilerin Heyecanına Ortak Oldu22 Eylül 2017 Cuma 14:13
  • 1299 Bilecik Kulübü Yeni Yönetimi Basına Tanıttı22 Eylül 2017 Cuma 13:53
  • Manchester’da Evsizin İyiliği Karşılıksız Kalmadı22 Eylül 2017 Cuma 13:33
  • Kktc’deki Klasik Araba Müzesi Geçmişe Ayna Tutuyor22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Ahilik Kutlama Komitesi Ve Piraziz Ziraat Odası Heyeti Vali Pehlivan’ı Ziyaret Etti22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Zabıta Ve Polisten Dilenci Operasyonu22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Minik Öğrenciler Kaymakam Karaman’ı Ziyaret22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Başkan Adem Çalkın, “Ak Parti Kars’ı Şantiyeye Çevirdi”22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Doğal Taş Fabrikası Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi22 Eylül 2017 Cuma 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti