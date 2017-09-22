Belediye Personeline Organik Pazarda İndirim Var

Her Cumartesi günleri kurulan Organik Pazar'da İzmit Belediye çalışanlarına yüzde 20 indirim uygulanacak.

Her Cumartesi günleri kurulan Organik Pazar'da İzmit Belediye çalışanlarına yüzde 20 indirim uygulanacak.

Doğu Marmara'nın tek organik pazarı olduğu kaydedilen pazarda belediye personeline uygulanacak indirim kuponları İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev'e teslim edildi. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek tarafından Başkan Yardımcısı Örgev'e teslim edilen 2 bin adet kupon sayesinde belediye çalışanları ürünleri yüzde 20 indirimli olarak satın alabilecekler. Dernek Başkanına indirim kuponları için teşekkür eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, bu kampanyanın vatandaşa ve diğer kurumlara da yansıması yönünde temennilerini iletti.

Cumartesi günleri kurulan organik pazara ilginin her geçen gün arttığını söyleyen yetkililer, "Önümüzdeki günlerde şehrin çeşitli yerleirne kurulacak stantlarda vatandaşlara da indirim kuponu dağıtılacak" dediler.