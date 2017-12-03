BELEDİYE PLEVNE RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Türkiye Erkekler 1. Lig Voleybol müsabakasında Belediye Plevne Spor ve Arhavi Belediye Spor arasında Tokat’ta oynanan maç, seyir zevki açısından voleybol severleri mutlu etti

ÇEKİŞMELERE SAHNE OLDU

Ligin namağlup iki takımının karşılaşmasında ev sahibi Belediye Plevne Spor tecrübesini ortaya koydu. Setlerde 10. sayılara kadar baş başa ve çekişmeli geçen maçta set sonlarına doğru Plevne müsabakaya ağırlığını koyarak maçı 3-0 lehine çevirmeyi başardı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Plevne rakibi Arhavi’yi 1. sette 25-18, 2. sette 25-19, 3. sette ise 25-20 skorlarla geçerek namağlup yoluna devam etti. Maçtan sonra kısa bir açıklama yapan Tokat Belediye Plevne Spor Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat Voleybol’ün kalbi olan şehirlerden biri olduğunu söyledi



HER ZAMAN ÖNDE BAŞLATIYOR

Tokat halkının ve taraftarmlarının destegği ile oyuncuların coştuğunu dilye getiren Eroğlu, "Voleybol sevgisi aynı zamanda sahamızdaki destek tüm takımlara karşı bizi her zaman 1-0 önde başlatıyor. Plevne Spor’un yeri voleybol süper ligidir. Bu idealimize doğru namağlup yolumuza devam ediyoruz. Görüyoruz ki salonda; bayanı, erkeği, çocuğu güzel bir birliktelik var. Taraftarlarımıza bugün güzel bir maç seyretme imkânı sunan Plevne Spor ve misafir takımımız Arhavi Belediye Sporu tebrik eder, Efeler Ligi yolunda Plevne Sporumuza başarılar dilerim” dedi.