“Belediye Soframızda” Projesi Devam Ediyor

Kilis Belediyesi tarafından "Belediye Soframızda" adlı proje devam ediyor.

Kilis Belediyesi tarafından "Belediye Soframızda" adlı proje devam ediyor.

Belediye konaklarında görevli olan personeller adeta birer evlat gibi bakıma muhtaç, kimsesiz yaşlılarımıza hizmete devam ediyor. "Belediye Soframızda" adlı proje ile Konaklarda çalışan personelin kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen, hayatın zorlukları, yüzlerine yansımış büyüklerin canının istediği fakat yapıp yemeye gücü olmadığı yemekler hazırlanıp evlerine götürülmeye devam ediyor. Hazırlanan yemeklerle yaşlılarımızı ziyarete giden personellerin büyük bir özlem ve sevinçle karşılanıyor.