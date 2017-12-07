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Belediye Sokak Hayvanları İçin Seferber Oldu

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Belediye Sokak Hayvanları İçin Seferber Oldu
Dursunbey Belediyesi, sokak hayvanlarının kış ayında mağduriyet yaşamaması için ilçenin çeşitli bölgelerine beslenme noktaları oluşturdu.

Dursunbey Belediyesi, sokak hayvanlarının kış ayında mağduriyet yaşamaması için ilçenin çeşitli bölgelerine beslenme noktaları oluşturdu.

Dursunbey Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama, ekmek ve tahıl gibi yiyecekler bıraktı. Ekipler, dondurucu soğukta açlıkla mücadele eden sokak hayvanlarını hayatta tutmak için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışı ve soğukların kendini göstermesiyle birlikte sokakta kalan hayvanlar için gıda ve su desteği verdiklerini söyleyen Dursunbey Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet Bozkır, vatandaşlardan da evlerinin, camlarının veya kapılarının önüne kesilmiş pet şişelerin içine ekmek ve tahıl gibi yiyecekler bırakmalarını istedi.

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