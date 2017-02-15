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Belediyede Çalışan 23 İşçinin İş Akdi Askıya Alındı

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Belediyede Çalışan 23 İşçinin İş Akdi Askıya Alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediyede çalışan 23 işçinin iş akdi askıya alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediyede çalışan 23 işçinin iş akdi askıya alındı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden kayyum atanan Şanlıurfa'nın DBP'li Suruç Belediyesinde çalışan 23 işçinin iş akdinin askıya alındığı belirlendi. Daha önce de 12 işçinin iş akdi askıya alınmıştı.

Terör örgütüyle bağlantıları oldukları şüphesiyle işten uzaklaştırılan şahıslar hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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