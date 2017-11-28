Belediyede çifte usulsüzlük

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Gen Bşk Erdoğan, Belediye Başkanlarını, partiye zarar verecek hal ve hareketlerden kaçınılması’ konusunda uyarlarına rağmen belediye başkanları bildiğini okuyor.

Amasya Belediyesi’nde görevli kamu çalışanın sahibi olduğu dergide Amasya Belediyesi’nin reklamı çıkıyor. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir Belediyenin tanıtımını, çalışanının dergisinde yapıyor. Dergide Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e dergiye sağladığı maddi katkılardan dolayı teşekkür ediliyor. Usulsüzlük ilan ediliyor.

Elmanın içinde kurt görmekten daha kötüsü yarım kurt görmektir. Çünkü kurdun yarısı yenmiş demektir.

‘Bundan iyisi Şam’da kayısı’ tam da bu durum için söylenmiş. Söz konusu Derginin sahibi Belediye’nin tanıtım sorumlusu. Amasya Belediyesi’nin tanıtım parasını Belediye adına veren de dergi adına alan da kendisi. Belediye personelinin bir cebi devletin, diğer cebi derginin kasası.

Hukukçu ve Belediye denetçilerinin ortak görüşü, Başkan Özdemir’in çalışanına yaptığı kıyak hem etik hem de yasal değil; çalışanın yaptığı ise görevin kötüye kullanılmasıdır. Görevin kötüye kullanılması da yaptırım gerekir.

SANDALYE DEĞİL; CANLAR, ÇAMLAR DEVRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği toplantının bitiminde; Putin’in Erdoğan'ın sandalyesini çekerken sandalyeyi düşürdüğü görüntüden farklı anlamlar çıkarıldı. Kimisi Erdoğan’ın liderliğinin bittiğini, kimisi sandalyenin sadece Erdoğan’ın değil ülkenin altından çekildiğini iddia etti. Sinekten yağ çıkarandan, öküzün altında buzağı arayana kadar ne ararsan var. Yabancı basında sandalyenin devrilmesi haber olmadı. Öyle bir anlamı olsaydı yer alırdı.

Putin ayağa kalkan Erdoğan’a, masaya otururken veya kalkarken sandalyesinin çekilerek hanımlara gösterilen nezaketin benzerini göstermek için; rahat çıksın diye sandalyesini çekiyor, ancak sandalyenin ayağı boşa gidiyor ve sandalye devriliyor, toplantı bittiğinden ve artık oturulmayacağından, sandalyeyi düzeltme gereği duymadan çıkışa yöneliyor, arkasından da Erdoğan çıkıyor.

Başta yapılsa ve öyle bırakılsa farklı yorumlanabilirdi, ancak toplantının sonunda tamamen iyi niyet ve nezaket kuralları gereği yapılan bir harekete istismar derecesinde derin anlam yükleniyor. Türkiye’de bunca devrilen canlar ve çamlar görülmezken, devrilen sandalyeye umut bağlayanlar, yarın yine seçim sistemini veya seçmeni suçlamaya kalkarlarsa şaşırmam.