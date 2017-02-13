Belediyede Toplu Sözleşme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

46 sürekli işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesine Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mehmet Keskin imza attı. Sadi Kurtulan, iki yıllık toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi işçilerin yevmiye ve sosyal yardımlarına enflasyonun üzerinde zam yapıldığını söyledi. Kurtulan, "Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır. İşçilerimizin haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına toplu iş sözleşmesi başta çalışanlarımız olmak üzere hepimizde hayırlı olsun" dedi.

İşçilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldığını belirten Mehmet Keskin ise Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a teşekkür etti.