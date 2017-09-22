Belediye’den Caddelere Oturma Bankı Ve Çöp Kovası

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentteki caddelere oturma bankı ve çöp kovası koyuluyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentteki caddelere oturma bankı ve çöp kovası koyuluyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caddelere oturma bankı ile çöp kovası montaj çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Vizyon kent oluşturma çalışmaları çerçevesinde hizmetlerine aralıksız bir şekilde devam eden Kars Belediyesi'nin il merkezinde Kazımpaşa, Atatürk, Karadağ ve Faikbey Caddelerinde vatandaşlar için oturma bankları montajı çalışmalarını tamamladıktan sonra bu cadde ve sokaklara çöp kovaları yerleştirerek vatandaşımızın hizmetine sundu.

Ayrıca kentin diğer cadde ve sokaklarında da bank ve çöp kovası yerleştirme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.