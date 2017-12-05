  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Belediyeden Engelsiz İletişim Hattı Müjdesi

» »
Belediyeden Engelsiz İletişim Hattı Müjdesi
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar ve ailelerine özel yapılan programda belediyenin...

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar ve ailelerine özel yapılan programda belediyenin yeni bir hizmeti olan 662 10 10 numaralı Engelsiz iletişim hattının müjdesini verdi.

Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Engelliler Günü özel programı M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa İlçenin dört bir yanında ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Belediyenin araçları ve özel taksilerle evlerinden, köylerinden ve mahallelerinden alınan özel misafirleri Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali kapıda karşıladı.

Program Poyrat Halk Danslarının gösterisi ile başladı. Gösteri sonrası Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bir konuşma gerçekleştirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayan Başkan Bahçavan, programa katılan herkese teşekkür etti. Son on beş yıldan beri hükümetin ve yerel idarelerin engelleri kaldırmak için büyük çaba harcadığını ifade eden Başkan Bahçavan, 2018 yılında Türkiye genelinde 5 bin engelli vatandaşa iş imkanının doğacağını söyledi. Dursunbey Belediyesi olarak 2018 yılında yeni bir projeye başlayacaklarını ifade eden Başkan Bahçavan, 662 10 10 numaralı hattın engelli vatandaşlara özel olacağını söyledi. Başkan Bahçavan; "Bundan sonra evlerinizde, iş yerlerinizde, çarşıda, herhangibir yerde bir şeye ihtiyacınız olduğunda. Hatta evde canınız sıkıldığında, bir yere gitmek istediğinizde, 662 10 10 numaralı telefonu çevirdiğinizde, yeni aldığımız araçla ekiplerimiz sizleri istediğini yere götürecekler. Size bunun müjdesini veriyorum bu numarayı unutmayın 662 10 10" dedi.

Solist Gülşah Yeşil'in söylediği parçalar engelli vatandaşlar ve ailelerini coştururken, yemek sonrası engelli vatandaşlar piste çıkarak doyasıya eğlendiler. Programa katılan vatandaşlara Engelsiz iletişim hattını tanıtan bardaklar hediye olarak dağıtılırken, aileler ve özel vatandaşlar programda emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Programın son bulmasının ardından ise özel vatandaşlar evlerine kadar araçlarla yeniden götürüldü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün burcunuz ne diyor?05 Aralık 2017 Salı 08:00
  • Günün gazete manşetleri (5 ARALIK 2017)05 Aralık 2017 Salı 08:00
  • Bugün nerede elektrik kesintisi var.05 Aralık 2017 Salı 08:00
  • Kuşadası’nda Turizm Karikatürleri Sergisi Açıldı05 Aralık 2017 Salı 04:08
  • Bollywood’un Efsane İsmi Shashi Kapoor Hayatını Kaybetti04 Aralık 2017 Pazartesi 20:18
  • Başkan Babaş’tan Eğitim Kültür Ve Spor Merkezi Projesine Tam Destek04 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  • Taşköprü’de Engelli Çocuklardan Yüzme Gösterisi Yapı04 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  • Türk Kızılayı’ndan Özel Öğrencilere Ziyaret04 Aralık 2017 Pazartesi 17:08
  • Mahmudiye’de “Çocuk Odaklı Çalışan Kurumları Koordinasyonu” Çalıştayı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:03
  • Sungurlu’da ‘Genç Girişimciler’ Paneli Düzenlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti