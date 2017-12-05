Belediyeden Engelsiz İletişim Hattı Müjdesi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar ve ailelerine özel yapılan programda belediyenin...

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar ve ailelerine özel yapılan programda belediyenin yeni bir hizmeti olan 662 10 10 numaralı Engelsiz iletişim hattının müjdesini verdi.

Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Engelliler Günü özel programı M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa İlçenin dört bir yanında ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Belediyenin araçları ve özel taksilerle evlerinden, köylerinden ve mahallelerinden alınan özel misafirleri Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali kapıda karşıladı.

Program Poyrat Halk Danslarının gösterisi ile başladı. Gösteri sonrası Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bir konuşma gerçekleştirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayan Başkan Bahçavan, programa katılan herkese teşekkür etti. Son on beş yıldan beri hükümetin ve yerel idarelerin engelleri kaldırmak için büyük çaba harcadığını ifade eden Başkan Bahçavan, 2018 yılında Türkiye genelinde 5 bin engelli vatandaşa iş imkanının doğacağını söyledi. Dursunbey Belediyesi olarak 2018 yılında yeni bir projeye başlayacaklarını ifade eden Başkan Bahçavan, 662 10 10 numaralı hattın engelli vatandaşlara özel olacağını söyledi. Başkan Bahçavan; "Bundan sonra evlerinizde, iş yerlerinizde, çarşıda, herhangibir yerde bir şeye ihtiyacınız olduğunda. Hatta evde canınız sıkıldığında, bir yere gitmek istediğinizde, 662 10 10 numaralı telefonu çevirdiğinizde, yeni aldığımız araçla ekiplerimiz sizleri istediğini yere götürecekler. Size bunun müjdesini veriyorum bu numarayı unutmayın 662 10 10" dedi.

Solist Gülşah Yeşil'in söylediği parçalar engelli vatandaşlar ve ailelerini coştururken, yemek sonrası engelli vatandaşlar piste çıkarak doyasıya eğlendiler. Programa katılan vatandaşlara Engelsiz iletişim hattını tanıtan bardaklar hediye olarak dağıtılırken, aileler ve özel vatandaşlar programda emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Programın son bulmasının ardından ise özel vatandaşlar evlerine kadar araçlarla yeniden götürüldü.