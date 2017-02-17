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Belediyeden "Evde Temizlik" Hizmeti

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Belediyeden "Evde Temizlik" Hizmeti
Amasya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün başlattığı ihtiyaç sahibi vatandaşların konutlarında "evde temizlik hizmeti" uygulaması devam...

Amasya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün başlattığı ihtiyaç sahibi vatandaşların konutlarında "evde temizlik hizmeti" uygulaması devam ediyor.

Yaşlılara yönelik yürütülen temizlik ve bakım hizmetinden 65 yaş ve üzeri, kimsesi olmayan, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç bireyler faydalanabiliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, ev ortamında yaşlıyı desteklemek ve yaşlının toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesini sağlamak amacıyla başlatılan projede hizmetin ayda en az bir kez, 3 veya 5 kişiden oluşan ekipler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

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