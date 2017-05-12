Belediyeden Şehit Annelerine Özel Anneler Günü Programı

Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerine yönelik özel bir program gerçekleşti.

Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerine yönelik özel bir program gerçekleşti.

Zinciriye Medresesinde gerçekleşen şehit anneleri buluşmasına, Kadın Koordinasyon Merkezi kurucusu ve Başkan Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı eşlik etti. Vatan savunmasında ve terör operasyonlarında oğulları şehit düşen anneler, Anneler Günü öncesinde gurur ve evlat hasretini bir arada yaşadı. Şehit anneleri ve ailelerin katıldığı programda, özel bir sohbet ortamı oluştu. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Düzenlenen programdan memnuniyetini dile getiren şehit anneleri, "Böyle günlerde duygularımız, özlemimiz daha da artıyor. Evlatlarımızın yeri her daim belli, arıyoruz. Hepsi de gençti, çok üzülüyoruz. Bizleri unutmayıp bu günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Kadın Koordinasyon Merkezi kurucusu Hasibe Yazgı şehit anneleri ile yaptığı sohbette, "Vatanı, milleti ve bayrağı için gözünü kırpmadan canını veren böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Siz annelerimiz, şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bizler, sizlerin daima yanında olacağız" dedi.

Daha sonra Hasibe Yazgı, Anneler Günü anısına şehit annelerinin her birine çiçek hediye etti.