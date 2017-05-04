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Belediyeler İçin Ab Fonları Toplantısı

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Belediyeler İçin Ab Fonları Toplantısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) tarafından organize edilen "Belediyeler için AB Fonları Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) tarafından organize edilen "Belediyeler için AB Fonları Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nce Whyndam Otel'de gerçekleştirilen Belediyeler için AB Fonları Toplantısı'na Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı Hande Özsan Bozatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker, Avrupa Komisyonu, AB Bakanlığı ve AER, büyükşehir belediyeleri temsilcileri ile üst düzey yöneticiler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balcı, Başkent olmanın sorumluluğuyla bu toplantıya ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne geçmişten günümüze sağladığı katkılardan söz eden Balcı, "Avrupa Bölgeler Meclisi'nin (AER), bölgemiz ve bütün dünyaya rekabetin yerine işbirliğini, çatışmanın yerine dayanışmayı, savaşlar yerine barış ve dostluğu ön plana çıkaran çalışmalarına karşın AB değer ve fikirlerine büyük ihtiyaç varken, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin bunu bir yana bırakarak, bölgesel savaşlar ve göçler karşısında genellikle kendi çıkarlarını ön planda tuttuklarını, terör örgütlerine kucak açtıklarını görüyoruz. Katılımcı yerel yönetimler, edinecekleri ayrıntılı bilgiler ışığında, varsa projelerini revize ederek veya yeni yapacakları projeleri, edindikleri bilgiler doğrultusunda hazırlayarak, AB fonlarından daha etkin yararlanma imkanı bulabilecekler" dedi.

"Her sıkıntıya düştüğümüzde, başkan imdadımıza yetişiyor"

Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı Hande Özsan Bozatlı da toplantının önemine dikkat çekerek, her sıkıntıya düştüklerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in imdatlarına yetiştiğini ve destek verdiğini belirterek, bu toplantıda da ev sahipliği yapan Gökçek'e teşekkür etti. Avrupa Bölgeler Meclisi'nin 1985 yılında kurulduğunu hatırlatan Bozatlı, Meclis üyelerinin yüzde 70'inin AB üyesi olduğunu, yüzde 30'unun da olmadığını, şimdiye kadar Türkiye dışında Avrupa Birliği üyesi olmayan hiçbir üyenin başkan çıkarmadığını söyledi.

"Çifte standart nedeniyle AB ile sorun yaşanıyor"

Mehdi Eker ise Bölgeler Meclisi'nin, yerelde değişik sektörlerde hizmetlerin geliştirilmesine önemli katkı verdiğini ve Avrupa'daki kurumlar arası ilişkiler ve işbirliği imkanlarını değerlendirerek, güçlendirilmesini sağladığını söyledi. Türkiye'nin, Avrupa değerleri olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk prensiplerini kabul ettiğine, bu konularda hiçbir sıkıntı yaşamadığına ve bu edimleri yerine getirdiğine dikkat çeken Eker, uygulanan çifte standart nedeniyle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sorunlar yaşandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından, yabancı konuklar ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları, toplu fotoğraf çektirdi.

Belediyeler İçin Ab Fonları Toplantısı

Belediyeler İçin Ab Fonları Toplantısı

Belediyeler İçin Ab Fonları Toplantısı

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